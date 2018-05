Dopo Winx stop Leone per mercato avverso

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Il gruppo Leone Film interrompe la procedura di accelerated bookbuilding (procedura con cui vengono cedute ad investitori quote societarie rilevanti, ndr) deliberata dal cda solo il 21 maggio scorso, per le "avverse condizioni di mercato, ampiamente influenzate dalla attuale contingenza di instabilità politico-economica". Conseguentemente, spiega la società, anche le 176.165 azioni proprie e le 105.705 di nuova emissione da corrispondere e riservare a Paolo Genovese, verranno corrisposte ed emesse ad un prezzo in linea con quanto contrattualmente previsto tra le parti il 28 febbraio 2017. Solo tre giorni fa Rainbow, la casa di produzione nota per le fatine Winx, aveva deciso di sospendere l'annunciato processo di quotazione in Borsa Italiana "valutate le condizioni di mercato non favorevoli".