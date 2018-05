Borsa: tensioni politiche, Milano frena

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Dopo un avvio positivo per le parole rassicuranti del premier 'in pectore' Giuseppe Conte, Piazza Affari allarga le perdite e poi chiude in calo dello 0,71%. Pesano le dichiarazioni di Matteo Salvini, che 'blinda' Paolo Savona ministro dell'economia e rimanda al mittente la richiesta Ue di una manovra correttiva. Lo spread tocca un massimo in giornata 195 punti. Ad influenzare i mercati anche le tensioni internazionali, col forfait di Donald Trump al vertice col nord coreano Kim Jong-un. La richiesta di un'indagine sulle importazioni di auto causa la flessione del settore (Fca -1,84%, Pirelli -1,75%). Giù l'energia (Saipem -3,07%, Italgas -2,84%).

Mps scivola (-3,13%) dopo che la commissaria Vestager, davanti alle ipotesi di statalizzazione, puntualizza che l'Ue ha dato l'ok all'ingresso dello Stato come misura temporanea. Acquisti su Brembo (+4,5%) e Trevi (+4,04%).