Borse Europa aprono in calo

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Apertura in terreno negativo per le Borse europee. La peggiore è Milano, che ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,67%. Male anche Londra, che cede lo 0,3%, Francoforte, che lascia sul terreno lo 0,24%, e Parigi, in perdita dello 0,25%.