Borsa:Europa giù nel finale,Milano -1,6%

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Borse europee in calo nel finale, al pari di Wall Street, dopo dati macro in linea con le stime e in attesa delle minute del comitato della Fed dello scorso 2 maggio. Francoforte (-1,7%) è la peggiore con Milano e Parigi (-1,6% entrambe), Madrid (-1,4%) e Londra (-1,35%) e lo spread Btp/Bund supera i 189 punti. Pesano in Piazza Affari i bancari da Banco Bpm (-1,9%), Unicredit (-2,7%) e Ubi (-2,4%) a Intesa (-1,7%) e Mediobanca (-1,44%), mentre Mps è in parità. Frena a Parigi Renault (-5,39%), il cui a.d Carlos Ghosn ha escluso che si possa fare entro l'anno una fusione con Nissan, mentre a Francoforte cede Volkswagen (-2,83%). Giù a Londra Anglo American (-5,27%), che sconta il calo del prezzo del ferro ed Euronext (-5%) a Parigi, che gestisce insieme ad altre borse, dopo la raccomandazione di vendita di Ubs. Sprint del telefonico olandese Altice (+25,2%), che esclude problemi con le autorità per l'acquisto di Media Capital, e dell'inglese Britvic (+7,1%) dopo la semestrale.