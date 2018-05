Borsa Milano cede l'1% in attesa premier

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Piazza Affari cede l'1,3% a 22.927 punti in attesa della decisione del Colle sul nuovo premier, dopo che Lega e Cinque Stelle hanno indicato Giuseppe Conte.

Anche le altre Borse del Vecchio continente viaggiano in terreno negativo, seppur con perdite più contenute. Lo spread è a 183 punti, dopo aver aperto a centosettantasette. Il rendimento del Btp decennale è al 2,34 per cento. Il comparto che a Milano perde di più è quello della chimica e materie prime (-2,3%). I titoli che appesantiscono Piazza Affari sono Saipem (-2,7%), Tenaris (-2,5%), St (-1,9%), Cnh (-1,9%), Prysmian (-2%). Fuori dal listino principale Mps cede lo 0,8%, mentre sale Fiera Milano (+4,3%), che ha presentato il nuovo piano al 2022. Giù Banca Intermobiliare (-4,5%), oggetto di un'opa da parte di Trinity.