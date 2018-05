Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Le Borse europee chiudono in rialzo. I mercati apprezzano apprezzano la tregua sul fronte dei dazi tra Cina e Usa. Nel Vecchio continente sono in lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato fatta eccezione per quelli di Italia, Spagna e Portogallo. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 2,3% e lo spread con il Bund tedesco è a 176 punti. L'euro è in calo sul dollaro a 1,1787 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Bene Francoforte (+0,71%) con il Dax a 13.169 punti e Londra (+0,23%) con il Ftse-100 a 7.877 punti. Piatta Parigi (+0,05%) con il Cac-40 a 5.640 punti.