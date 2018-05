Borsa Milano chiude in calo con cedole

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - L'indice Ftse Mib della Borsa di Milano ha chiuso in calo dell'1,52% 'apparente' a 23.092 punti, mentre se si calcola depurato dell'impatto del pagamento dei dividendi per 19 società del listino principale sarebbe di fatto poco sopra la parità. Lo stacco delle cedole pesa infatti in negativo per circa l'1,7% sul calcolo dell'indice dei maggiori 40 titoli di Piazza Affari.