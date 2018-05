Accordo Usa-Cina spinge Borse asiatiche

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - La tregua sui dazi fra Stati Uniti e Cina ha spinto le Borse asiatiche. I due Stati "non si impegneranno in una guerra commerciale", ha assicurato il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin. Le Piazze cinesi hanno risposto positivamente: Shenzhen sale dell'1,1% e Shanghai dello 0,73%, mentre Hong Kong guadagna l'1%. Tokyo ha terminato il primo giorno di contrattazioni della settimana in rialzo dello 0,31%, superando quota 23 mila punti per la prima volta in 3 mesi. Sul mercato valutario lo yen si svaluta ai minimi in 4 mesi sul dollaro a un livello di 110,80 e sull'euro a un valore di 130,40. Anche il listino di Seul è in crescita (+0,2%).

Piatta Sidney. I futures indicano un'apertura positiva anche per Wall Street e per i mercati del Vecchio Continente, con la Borsa di Francoforte chiusa per festività. Fra i dati macroeconomici attesi in giornata, l'indice Fed Chicago per il mese di aprile, mentre per mercoledì sono attesi i verbali della riunione della Fed del 2 maggio.