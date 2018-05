Ilva: Calenda, pronti a convocare tavolo

"La decisione di chiudere l'Ilva, il più grande impiAnto industriale del Sud Italia, confermata e ufficializzata oggi dal M5S, rende evidente perché il Governo aveva presentato alle parti sociali una proposta di accordo per consentire di completare il trasferimento a AmInvestco, mettere in sicurezza i posti di lavoro e i 2,4 mld di euro di investimenti privati per tecnologie e ambientalizzazione". Lo dichiarano in una nota il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il Vice Ministro Teresa Bellanova. "Speriamo che le sigle sindacali che auspicavano la chiusura dell'accordo con il nuovo Governo capiscano che questa strada è chiusa. Siamo disponibili - concludono Calenda e Bellanova - a convocare immediatamente il tavolo con azienda e sindacati per chiudere l'accordo ed evitare la più grossa deindustrializzazione del Sud degli ultimi decenni".