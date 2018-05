Adusbef, costo pieno arriva a 100 euro

Week end salato per gli automobilisti che devono fare rifornimento di carburante. "Dopo gli aumenti di Eni, Q8, Ip, Tamoil, con la media nazionale del prezzo 'servito' che sfiora 1,760 euro per la benzina e 1,650 per il diesel, le lancette dell'orologio tornano al 2015, con un esborso di oltre 100 euro per fare un pieno di 60 litri". Lo afferma l'Adusbef in una nota, commentando i recenti rialzi e promuovendo l'idea del contratto Lega-M5S sul taglio delle accise 'anacronistiche' sui carburanti.

L'associazione ricorda che la tassazione sulla benzina rappresenta il 64% del prezzo pagato dai consumatori, percentuale che scende al 61% per il gasolio.