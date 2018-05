Borsa: Milano rimbalza, sale dell'1%

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Avvio con passo deciso per Piazza Affari che sale dell'1%, a pochi minuti dall'apertura, con il Ftse Mib che sfiora i 24 mila punti con M5S e Lega che hanno trovato l'accordo sul contratto e sono a lavoro per individuare il premier. Sul listino acquisti su Tim (+1,97%) dopo i conti trimestrali, Piaggio (+3,25%) dopo l'accordo con Foton e Recordati (+5,78%) sull'interesse da parte del fondo Cvc che sarebbe però in stand-by. Bene anche Cnh (+1,91%) e i bancari, questi ultimi particolarmente colpiti dalle vendite ieri. Tra i migliori Bper (+1,94%), Banco Bpm (+1,76%). Mentre proseguono i cali di Mediaset (-0,7%) dopo la trimestrale e di Saipem (-0,94%). Flessione poi per Acsm-Agam (-1,6%) all'indomani del via libera dell'assemblea al progetto della multiutility lombarda. Cala lo spread tra btp e bund a 146 punti con il rendimento del decennale al 2,08%.