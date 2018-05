Borsa: Asia fiacca, Europa verso calo

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Borse di Asia e Pacifico in gran parte deboli con l'eccezione di Tokyo (Nikkei +0,53%) in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi e alla graduale svalutazione dello yen sulle principali divise. A tenere banco è sempre il tema dei dazi. Il Giappone sta ultimando le ultime procedure per aggiornare il Wto sulle azioni che intende adottare in risposta alle decisioni prese da Washington. Vendite sulle Piazze cinesi con Hong Kong che perde lo 0,39%, Shanghai lo 0,56% e Shenzhen lo 0,67%. Deboli anche Seul (-0,46%) e Sydney (-0,21%). Attesa fiacca anche l'Europa. Sull'Italia resta l'attenzione dei mercati per la formazione del governo a trazione M5S e Lega. Tra i macro previsti la bilancia commerciale. Dagli Usa dal primo pomeriggio richieste di sussidio e indice Philadelphia Fed.