Pirelli racconta trasformazione digitale

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Pirelli racconta la sua trasformazione digitale nel bilancio integrato 2017. Anche quest'anno, come fa dal 2010, il report non contiene solo numeri e tabelle finanziarie ma, come spiega il vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera, il racconto di un anno di business avviene anche attraverso arte e letteratura.

Le illustrazioni di Emiliano Ponzi, con uno stile fatto di tratti essenziali e toni pastello, raccontano le storie di cinque giovani artigiani italiani 4.0. Gli scrittori Tom McCarthy, Mohsin Hamid e Ted Chiang offrono spunti di riflessione sull'impatto del digitale nelle nostre vite.