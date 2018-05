Mediaset: utile trimestre scende a 3 mln

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Nel primo trimestre dell'anno Mediaset ha registrato un utile di 3,5 milioni rispetto ai 15,8 dello stesso periodo del 2017 mentre i ricavi sono a quota 860 milioni contro i precedenti 889 milioni.

"Nei primi quattro mesi del 2018 la raccolta pubblicitaria del gruppo in Italia - afferma una nota del Biscione - evidenzia un andamento sostanzialmente allineato a quella dello stesso periodo dell'anno precedente. Le previsioni attuali per il mese di maggio proiettano la raccolta pubblicitaria dei primi cinque mesi dell'anno in leggera crescita rispetto al pari periodo 2017", conclude Mediaset.