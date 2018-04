Vivendi,votare noi per sostenere Genish

Vivendi si appella ai soci in vista dell'assemblea del 4 maggio sul rinnovo del cda. Il voto permetterà agli azionisti "di esprimersi sul piano industriale che intendono venga implementato nella loro azienda". La lista "guidata da Amos Genish riunisce un insieme di candidati altamente qualificati per continuare il lavoro svolto negli ultimi mesi in Telecom Italia e che ha già cominciato a evidenziare i primi frutti" si legge in una nota. Elliott invece è "incoerente" se "da un lato sostiene Genish e dall'altro contesta il piano industriale".