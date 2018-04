Petrolio affonda su ipotesi accordo Iran

Il petrolio affonda a New York dopo le parole di Donald Trump ed Emmanuel Macron che hanno lasciato intravedere un possibile compromesso per salvaguardare l'accordo sul nucleare iraniano. Il greggio ha chiuso a 67,70 dollari al barile (-1,4%).

Intanto, a meno di due ore dalla chiusura Wall Street procede in rosso la Borsa di Wall STreet: il Dow Jones perde il 2,42% e il Nasdaq il 2,19%. Male anche l'indice S&P500 che cede l'1,83%.