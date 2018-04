Eurostat: deficit Italia 2017 al 2,3%

Il dato del debito italiano è più basso anche rispetto alle ultime previsioni economiche della Commissione Ue, che lo vedeva al 132,1%, mentre il deficit è leggermente superiore rispetto a quello di 2,1% stimato da Bruxelles. Per l'intera Eurozona il debito pubblico continua a scendere attestandosi sull'86,7% dall'89% del 2016. Nella Ue-28 è calato dall'83,3% all'81,6%. Il più alto resta quello della Grecia (178,6%), seguito da Italia (131,8%), Portogallo (125,7%), Belgio (103,1%) e Spagna (98,3%). I più bassi invece in Estonia (9%), Lussemburgo (23%), Bulgaria (25,4%), Repubblica Ceca (34,6%), Romania (35%) e Danimarca (36,4%). Anche il deficit è in calo: nella zona euro è sceso dall'1,5% del 2016 allo 0,9% del 2017, e nella Ue-28 da 1,6% a 1%.