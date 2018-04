Ue-Messico, stop a barriere commercio

L'Ue e il Messico hanno raggiunto un accordo politico per l'eliminazione di numerosi ostacoli agli scambi commerciali. Lo ha reso noto la Commissione europea il cui presidente, Jean-Claude Juncker, ha osservato che "con questa intesa il Messico si aggiunge a Canada, Giappone e Singapore nella lista dei Paesi che vogliono lavorare con l'Ue per difendere un commercio equo e aperto". Grazie all'intesa 340 Igp europee saranno garantite contro le imitazioni e cadranno le tariffe sulle importazioni in Messico di pasta.

Soddisfatto il ministro dello Sviluppo economica Carlo Calenda: "si tratta di un risultato che conferma in pieno la bontà della strategia italiana che consiste nel giocare in attacco aprendo nuovi mercati per le nostre aziende, e, al contempo, difendere i nostri interessi diventando sempre più intransigenti nel definire regole condivise e nel pretenderne il rispetto".