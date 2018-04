Fisco: boom accessi precompilata, +60%

Sono oltre 1 milione gli accessi dei contribuenti alla dichiarazione precompilata nei primi 4 giorni (dal 16 al 20 aprile) dal lancio della piattaforma online, circa il 60% in più rispetto allo scorso anno. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate. Da quest'anno la compilazione sarà "assistita": il fisco, infatti, guiderà il contribuente passo passo nell'inserimento di nuove spese deducibili o detraibili non presenti tra i dati precompilati. Non sono previsti accertamenti - ricordano le Entrate - a chi accetterà la dichiarazione senza apportare modifiche.