Enel: Iberdrola rilancia su Eletropaulo

La battaglia in Brasile per la conquista di Eletropaulo si riscalda. Neoenergia, la controllata latinioamericana della spagnola Iberdrola ha annunciato ieri con una nota al mercato un rilancio sul prezzo dell'offerta che scavalca quello messo sul piatto da Enel. Gli spagnoli offrono ora 29,4 reais (circa 7 euro) per azione per un esborso complessivo di 4,9 miliardi di reais (1,17 miliardi di euro).

L'offerta di Enel è di 28 reais per azione (4,7 miliardi di reais complessivi ovvero 1,1 miliardi di euro) a cui si aggiungono circa 355 milioni di euro di un aumento di capitale subordinato all'esito positivo dell'offerta.