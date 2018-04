Inail: al via procedura assegnazione 249 milioni euro Bando Isi 2017

ROMA - Prende il via oggi la prima fase della procedura di assegnazione dei 249.406.358 euro di incentivi a fondo perduto, suddivisi in cinque assi di finanziamento in base ai destinatari, del Bando Isi 2017, ottava edizione dell'intervento che dal 2010 ha visto l'Inail stanziare 1,8 miliardi per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



"In questi otto anni - spiega in una nota il presidente dell'Istituto, Massimo De Felice - il Bando Isi si è rivelato uno strumento di importanza strategica per innescare circuiti virtuosi nel tessuto produttivo italiano, contribuendo alla realizzazione di importanti interventi in materia di prevenzione, volti a ridurre il costo umano ed economico che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno per i singoli lavoratori, per le imprese e per lo stato sociale in generale". Come sottolineato dal direttore generale, Giuseppe Lucibello, "insieme allo sconto per prevenzione, gli incentivi Isi rappresentano una delle due leve finanziarie utilizzate dall'Inail per sostenere le aziende disposte a investire in sicurezza". "E' un sostegno concreto e tangibile di cui negli ultimi anni, in una fase di congiuntura economica negativa, hanno beneficiato soprattutto le micro imprese con meno di 10 dipendenti".



I fondi sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia degli interventi che saranno realizzati:



1) progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (a cui sono destinati 100 milioni di euro),



2) progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (44.406.358)



3) progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (60 milioni)



4) progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica (10 milioni)



5) progetti per le micro e piccole imprese del settore agricolo (35 milioni), alle quali nel 2016 era stato dedicato un bando specifico.



Per i primi quattro assi il contributo per ciascun progetto ammesso al finanziamento è pari al 65% dell'investimento, fino a un massimo di 130mila euro (fino a 50mila per i progetti per micro e piccole imprese).



Quello destinato alle imprese agricole, invece, è pari al 40% dell'investimento per la generalità delle aziende e al 50% per i giovani agricoltori, fino a un massimo di 60mila euro.



Fino alle ore 18 del 31 maggio le aziende interessate possono inserire la propria domanda sul sito Inail. Gli incentivi saranno poi assegnati fino a esaurimento, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, nel "click day" dedicato all'inoltro online delle richieste di finanziamento, le cui date saranno comunicate dopo il 7 giugno.