Al via sperimentazione auto senza pilota

Da oggi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà autorizzare le sperimentazioni su strada di veicoli a guida automatica. La pubblicazione, ieri sera in Gazzetta Ufficiale, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dalla Legge di Bilancio 2018, dà infatti il via libera alle smart road e alla sperimentazione su strada dei veicoli a guida automatica.

Lo si legge in una nota del Ministero.