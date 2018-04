Rimbalzo del commercio, a febbraio +0,4%

Rimbalzo a febbraio del commercio al dettaglio. Secondo i dati diffusi dall'Istat, le vendite hanno registrato un aumento, rispetto al mese precedente, dello 0,4% in valore e dello 0,9% in volume. Gennaio si era chiuso con un calo dello 0,5% in valore. Ad aumentare su base mensile sono sia le vendite di beni alimentari (+0,4% in valore e +1,2% in volume), sia quelle di beni non alimentari (+0,3% in valore e +0,7% in volume). Rispetto a febbraio 2017, le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,6% in valore mentre il volume rimane stazionario.