Novartis acquista AveXis per 8,7 mld

Il gruppo svizzero Novartis ha acquistato l'americana AveXis, specializzata in terapie geniche, per 8,7 miliardi di dollari. Si tratta di un premio dell'88% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di AveXis di venerdì, rileva Bloomberg. A fine marzo Novartis ha venduto a Glaxo, per 13 miliardi, la quota nella jv dedicata ai prodotti di automedicazione e farmaci da banco, ottenendo così risorse per acquisizioni nel comparto farmaceutico.