Donald Trump vuol far pagare piu' tasse ad Amazon che reagisce con un tonfo in Borsa. Secondo un rapporto di Axios per il presidente americano il colosso dell'e-commerce "sta uccidendo" il business dei grandi centri commerciali e dei negozi tradizionali. Il titolo del gruppo di Jeff Bezos e' arrivato cosi' a perdere in mattinata il 5,4%, e bruciando circa 40 miliardi di dollari.