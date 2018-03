Cdp: utile netto Spa 2,2 miliardi (+33%)

Cassa Depositi e Prestiti archivia il 2017 con risultati in forte crescita e in assenza di componenti straordinarie. L'utile netto di Cdp Spa è stato pari a 2,2 miliardi (+33% sul 2016) e l'utile netto consolidato è balzato a 4,5 miliardi (da 1,2 miliardi) sia per il contributo della capogruppo, con un utile di pertinenza di 2,9 miliardi (da 0,2 miliardi), sia delle partecipate. Le risorse mobilitate hanno toccato 33,7 miliardi (+20%) per un totale di 58 miliardi di investimenti attivati, in linea col piano industriale.

La solidità patrimoniale si è rafforzata nel 2017 con un patrimonio netto di Cdp Spa pari a 24,4 miliardi (+1,2 miliardi rispetto al 2016) e un patrimonio netto consolidato pari a 35,9 miliardi (+0,1 miliardi rispetto al 2016) di cui di pertinenza del gruppo 23,1 miliardi (+0,4 miliardi rispetto al 2016).