Borsa: Milano gira in calo -0,1% con banche

- Piazza Affari gira in calo in pochi minuti. L'indice Ftse Mib cede lo 0,13% appesantito dai bancari.

In particolare Ubi (-1,22%), Unicredit (-1,05%), Intesa Sanpaolo (-0,8%) e Banco Bpm (-1,04%). Dopo un avvio debole recupera invece Tim (+0,10%) mentre salgono Stm (+0,7%), Fca (+0,77%) ed Eni (+0,5%). Pisitive invece le altre piazze europee con i futures di Wall Street in positivo e con l'accordo permanente tra Corea del Sud e Usa sui dazi. Gli investitori guardano anche al primo future lanciato in Cina sul greggio ed alle tensioni nei cieli mediorientali con un missile yemenita intercettato dalle forze dell'Arabia saudita che spingono le quotazioni del petrolio.