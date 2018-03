Scioperi: 8 marzo stop generale autonomi e controllori volo

- Giovedì' a rischio caos in tutta Italia per alcuni scioperi generali dei sindacati autonomi proclamati in diversi settori, dai servizi pubblici, scuola compresa, al trasporto pubblico locale. Tra le sigle coinvolte Cobas e Usb. L'Unione sindacale di base inoltre ha proclamato anche una astensione generale delle donne in occasione dell'8 marzo. E'stato inoltre proclamato uno sciopero nazionale degli uomini radar dalle ore 13 alle ore 17 indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica ed è previsto uno sciopero locale presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino dalle 10 alle 18 indetto da Ugl-Ta e Unica.