Borsa: Milano in calo, sprint Ferragamo

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - La Borsa di Milano si allinea all'ondata ribassista vista su Wall Street, Asia e quindi in Europa, sull'ottimismo per l'economia Usa del governatore della Fed Jerome Powell, letto dai mercati come un allarme su una stretta monetaria alle porte. A Piazza Affari l'Ftse Mib cede lo 0,51%, pur senza grandi strappi tra le blue chip: la peggiore è Tenaris che cede l'1,1%, seguita da Ferrari e Banco Bpm (-1%).

Lo spread del Btp decennale sul Bund tedesco è stabile a 132 punti, con rendimenti all'1,98%. Tim cede lo 0,27%. La controllata in Brasile si è accordata con Oi per avviare un'alleanza industriale. Corre Ferragamo (+4%) dopo le dimissioni dell'A.d Eraldo Poletto annunciate ieri. Fuori dal paniere principale scivola Safilo (-3,8%), che ha anticipato un che nel bilancio 2017 avrà una svalutazione dell'avviamento fino a 200 milioni di euro. Tra le banche, sprint del Creval (+3,9%) alle ultime battute dell'offerta dei diritti (+2,6%) sull'aumento di capitale.