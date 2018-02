Powell, ulteriori graduali rialzi tassi

Il presidente della Fed, Jerome Powell, si attende "ulteriori graduali aumenti dei tassi di interesse". Lo afferma al suo esordio in Congresso. La volatilità non pesa molto sulle prospettive dell'economia americana che resta solida, ha aggiunto, sottolineando che l'inflazione è "bassa e stabile" ma salirà al 2% e che i rischi sulle previsioni economiche sono bilanciati. Powell si presenta in Congresso e per la prima volta illustra la 'sua' Fed: Powell è il primo presidente non economista della Fed da decenni e l'attenzione per l'effetto delle sue parole sui mercati è elevata. "Le prospettive economiche restano solide - mette in evidenza Powell -. Il forte mercato del lavoro dovrebbe continuare a sostenere la crescita dei redditi delle famiglie e le spese dei consumatori. La solida crescita fra i nostri partner commerciali dovrebbe tradursi in un ulteriore aumento dell'export".