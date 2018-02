Borsa: Europa migliora, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Migliorano le Borse europee nonostante l'andamento contrastato dei listini Usa dopo l'inatteso rialzo del'indice manifatturiero della Fed di Richmond e della fiducia dei consumatori americani. Milano (+0,6% a 22.842 punti) si conferma in testa seguita da Parigi (+0,32%), Londra (+0,29%), Madrid (+0,24%) e Francoforte (-0,05%), che si avvicina però alla parità. In luce Sky (+20,21%) sopra l'offerta da 12,5 sterline per azione di Comcast (-5,27% a New York). Bene il costruttore edile britannico Persimmon (+7,03%), favorito dagli analisti, e a Piazza Affari Poste (+6,55%) dopo il piano industriale al 2022. Bene Mediaset (+1,75%) e Vivendi (+1,38%), mentre resta ancora l'attesa di una ricomposizione su Premium. Contrastate Fresenius (+4,4%), che potrebbe recedere dalla discussa acquisizione di Akorn (-31,56% a New York) e Basf (-2,49%), che ha presentato i conti a Francoforte.