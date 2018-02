Hines porta a Milano campus anglosassone

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Un campus universitario da 600 posti letto nascerà vicino alla Bocconi di Milano, per un investimento da 85 milioni di euro. Si tratta del primo student housing di impronta anglosassone della città. Il progetto verrà gestito dal gruppo Hines, che opera nel real estate, attraverso Aparto, che gestisce 3600 posti letto in Gran Bretagna e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d'Europa.

Quello di Milano sarà il primo di una serie di investimenti di Hines nel segmento degli studentati: ne seguiranno a Roma, Firenze e Venezia. "Il campus di Milano - viene spiegato in una nota - garantirà una serie di spazi e di servizi tipicamente di matrice anglosassone: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e piscina". Degli 85 milioni di investimento, 35 servono per l'acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell'area. I lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la fine del 2020.