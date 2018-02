Esselunga: vendite 7,7 miliardi (+3,1%)

Esselunga ha realizzato nel 2017 vendite per 7.754 milioni, in crescita del 3,1% considerando il giorno in più del 2016 che era un anno bisestile. L'utile netto rettificato per tener conto del consolidamento di Villata Partecipazioni, che ha contribuito per 9,8 milioni, è salito al 3,9% delle vendite a 305,8 milioni contro 220,6 milioni registrati nel 2016 (quando l'aumento era stato del 2,9%).

La posizione finanziaria netta è negativa per 847,5 milioni (era 55,5 milioni l'anno precedente) a seguito dell' acquisto del controllo di Villata, la società con 83 immobili commerciali del gruppo la cui acquisizione (del 67,5% per 965 milioni) è servita per la pace tra gli eredi della famiglia dopo la scomparsa del fondatore di Bernardo Caprotti.

Proprio per finanziare l'operazione Esselunga ha emesso due bond da 1 miliardo di euro