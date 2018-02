Borsa: Milano +0,31% con Ferrari,Moncler

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Piazza Affari conferma il rialzo, pur limando il Ftse Mib a +0,31% a 22.738 punti. Tra i titoli in luce Moncler (+2,32%) e Ferrari (+1,58%). Acquisti inoltre su Tenaris (+1,54%), Saipem (+1,42%), Tim (+1,01%). Fca segna un +0,68% con l'Ft che ha scritto che il Lingotto annuncerà l'abbandono dei motori diesel entro il 2022 per i veicoli passeggeri. Sotto la lente il Creval con le azioni che, alla secondo settimana dell'aumento di capitale, segnano un +0,87% mentre i diritti corrono del 21,6%. debole l'energia con Italgas che cede lo 0,83%, Terna lo 0,43%, Snam lo 0,45%. Lo spread tra btp e bund è stabile in area 140 punti con il rendimento del decennale italiano al 2%. Piatta Saras (-0,34% a 1,78 euro).

Nella notte è morte il presidente Gian Marco Moratti.