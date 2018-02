Borsa: Milano sale con utility, bene Tim

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Piazza Affari si muove attorno alla parità dopo i primi scambi, con il Ftse Mib che sale dello 0,38%. Sostengono il listino i titoli del comparto energetico e delle utilities con Saipem (+2,24%), Snam (+1,52%), Tenaris (+1,07%), Enel (+1,08%) e Terna (+1%). Bene anche Tim (+1,42%), che beneficia dello stop alla joint-venture con Canal+, mentre tra i bancari si mettono in luce Banco Bpm (+1,19%) e Bper (+1%). Qualche debolezza per il risparmio gestito con Fineco (-1,03%) e Banca Generali (-0,88%) e per gli industriali con Buzzi (-0,76%), Ferrari (-0,68%), Fca (-0,43%) e Pirelli (-0,16%).