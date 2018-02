Borsa: Milano regina d'Europa (+1%)

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - E' Piazza Affari la regina d'Europa (+1%) davanti a Francoforte (+0,18%), Parigi (+0,06%), Londra (-0,26%) e Madrid (-0,7%) sulla scia del rialzo di Wall Street dopo un avvio incerto. Stabile a 140,2 punti lo spread, salito oggi fino a 142 punti, con una variazione di 3,8 punti base dei Btp rispetto ai Bund tedeschi, mentre il dollaro scende a quota 1,23 sull'euro e il petrolio è in lieve rialzo a 62,24 dollari al barile. Stabile l'oro a 1,32 dollari l'oncia. In Piazza Affari corrono Bper (+3,59%), Snam (+3,58%), Enel (+2,73%) e Italgas (+2,64% e Tim (+2,18%) grazie all'ipotizzato addio alla joint venture con Canal Plus e alla nuova offerta per Persidera.

Bene Creval (+2,55%), i cui diritti sull'aumento salgono del 146%, mentre scivola Mps (-2,92%). Sprint di Saras (+8,32%) favorita dagli analisti di Ubs che ne raccomandano l'acquisto.

Segno meno a Parigi per Valeo (-11,22%) dopo i conti, mentre a Francoforte sale Steinhoff (+10,09%), titolare della catena Conforama.