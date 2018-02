Borsa:Europa conferma calo,Milano -0,63%

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Le Borse europee si confermano in calo a metà seduta. La flessione è in scia alle minute della Fed, con i mercati che guardano a nuovi rialzi dei tassi in Usa.

L'indice d'area Stoxx 600 cede oltre mezzo punto con vendite su industriali e automobilistici. Tra le singole Piazze, Londra perde lo 0,88% mentre il pil britannico del quarto trimestre 2017 è stato limato a +0,4% su trimestre da +0,5% della prima stima. Parigi cede, invece, lo 0,39% e Francoforte lo 0,65%.

L'Indice Ifo che misura la fiducia delle imprese in Germania, è calato a febbraio di oltre due punti. Il risultato è peraltro inferiore alle attese. Milano è -0,63% con il Ftse Mib a 22.512 punti. Sul listino non cambia l'andamento con le evidenze di Tenaris (+2,95%) sostenuta da buoni conti e A2a (+2,65%) con Kepler che la promuove a buy. Flessioni per Ferrari (-1,9%), Stm (-1,95%) Fca (-1,77%). Sotto pressione i diritti (-16,8%) del Creval con le azioni stabili a 0,10 euro. Lo spread tra btp e bund resta stabile a 134 punti.