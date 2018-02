Borsa:Europa cala con Fed,Milano -0,65%

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Borse europee in flessione in scia ai mercati asiatici penalizzati dai timori di un'accelerazione del piano di rialzo dei tassi negli Stati Uniti. L'indice d'area Stoxx 600 lascia sul terreno un punto percentuale così come Londra (-1,14%) e Francoforte (-1,08%) mentre l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania, è calato a febbraio di oltre due punti. Parigi cede invece lo 0,64%. L'euro resta debole sul dollaro con la moneta unica a 1,23 sul biglietto verde. Stabile lo spread in area 134 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2%. Milano registra una flessione dello 0,65% con il Ftse Mib a 22.506 punti nonostante il buon dato sul fatturato industriale. A zavorrare il listino è sempre il settore auto che in linea generale è il più pesante in Europa. Vendite su Ferrari (-2,18%), Fca (-1,6%). Sempre in luce invece Tenaris (+3,14%) in scia ai conti e A2a (+3,22%) con il buy di Kepler. Mentre si appesantiscono i diritti (-7,5%) del Creval.