Borsa: Milano -0,46%, brillante Tenaris

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Piazza Affari conferma la debolezza dell'avvio così come i listini europei in scia ai mercati asiatici penalizzati dai timori di un'accelerazione del piano di rialzo dei tassi negli Stati Uniti. Il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,46% a 22.557 punti. In luce Tenaris (+2,95%) dopo risultati del 2017. Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo a 40 da 38 dollari. In testa anche A2a (+3,11%) con Kepler che alza la raccomandazione a buy. Vendite sul settore dell'auto con Ferrari che cede l'1,57% mentre Fca perde l'1,21%. Tra i titoli sotto la lente i diritti Creval registrano una flessione del 2,66% a 1,6 euro. Marginale calo per azioni (-0,10% a 0,10 euro). Lo spread tra btp e bund è stabile in area 133 punti con il rendimento del decennale al 2%.