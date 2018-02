Borsa: Europa in calo in apertura

Le Borse europee aprono in flessione. Londra cede lo 0,82% con il Ftse 100 a 22.482 punti.

Francoforte perde lo 0,9% con il Dax a 12.358 punti. Parigi segna un -0,56% con il Cac 40 a 5.272 punti.

Piazza Affari apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,6% a 22.516 punti

Borse di Asia e Pacifico in calo con Tokyo che lascia sul terreno l'1,07%. Vendite anche su Hong Kong (-1,14%). Il mercato guarda a nuovi rialzi dei tassi in Usa dopo l'ultima pubblicazione delle minute della Fed. Allo stesso tempo si rafforza lo yen che continua a pesare sul comparto dell'export. Di contro viaggiano in positivo Shanghai (+2,17%) e Shenzhen (+1,89%). Le piazze cinesi che tornano agli scambi dopo la lunga pausa del Capodanno lunare. Tra gli altri listini debole Seul (-0,68%) mentre è leggermente positiva Sydney (+0,12%).