Borsa: Europa lima calo, Milano -0,18%

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Si riduce il calo delle Borse europee dopo l'apertura positiva di Wall Street in attesa delle minute della Fed. L'indice d'area Stoox 600 cede uno 0,14%.

Marginale la flessione di Parigi (-0,03%) mentre Londra sale dello 0,27%. Francoforte segna una flessione di un quarto di punto. E lima anche Milano che si porta a -0,18% con il Ftse Mib a 22.643 punti. A Piazza Affari resta sotto pressione il Creval con i diritti a -35,17% e le azioni che perdono l'1,25%. Sempre nel credito le vendite piegano Mps (-2,05%). Male, tra gli altri, Tenaris (-1,53%) che staserà diffonderà i conti. Mentre Mediaset perde lo 0,44% in mancanza di novità sulla partita con Vivendi. Tim sale marginalmente (+0,25%) in attesa del cda straordinario di venerdì sul dossier Persidera. Lo spread resta stabile in area 133 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2%. Stabile anche il cambio euro-dollaro con la moneta unica a 1,23 sul biglietto verde.