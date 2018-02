Borsa: Europa in calo, Milano -0,8%

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Si confermano in calo le borse europee a metà seduta, con i futures Usa in ribasso in attesa delle richieste di mutui, degli indici Markit sulla fiducia dei manager, delle vendite di case esistenti e dei verbali dell'ultimo Comitato Federale della Fed. Madrid (-1%) e Milano (-0,86%) sono in coda, precedute da Francoforte (-0,77%), Parigi (-0,39%) e Londra (-0,22%). Le vendite si concentrano sul comparto dell'ingegneria petrolifera, frenato dal calo del greggio, con Subsea 7 (-2,37%), John Wood (-2,26%) e Tenaris (-2,23%). Effetto conti su Glencore (+4%), mentre Accor (+2,53%) è spinta da ipotesi di un interesse da parte del fondo sovrano saudita Pif su una quota del 15%. Debole l'utility iberica Iberdrola (-3,58%) dopo i conti, mentre Hochtief (-1,96%) li diffonde oggi. Bene Lloyds (+1,96%), che ha annunciato investimenti in tecnologie per 3 miliardi e il riacquisto di azioni per 1 miliardo di sterline. Giù Volkswagen (-1,76%) dopo un accordo sindacale, Daimler (-1,16%) e Porsche (-1,95%).