Mef, +1000 euro reddito famiglie al 2020

Per il triennio 2018-2020 si prevede un aumento del reddito disponibile aggiustato (Rda, reddito al netto delle tasse e comprensivo dei servizi) pro capite del 5,5%, sopra i 1.000 euro in termini nominali. E' quanto indicano i dati contenuti nella prima Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, che il Ministro dell'economia Pier Carlo Padoan ha trasmesso al Parlamento. Le previsioni contenute nelle Relazione sui primi quattro indicatori introdotti in via sperimentale - si legge in una nota del Mef - "restituiscono un quadro incoraggiante".

In particolare per il reddito disponibile aggiustato (Rda) pro capite, ovvero il reddito di cui può effettivamente disporre una famiglia, al netto di tasse e contributi sociali e comprensivo dei servizi, in primis scuola e sanità pubbliche, "grazie non solo alla ripresa economica, ma anche a misure specifiche introdotte negli ultimi anni - evidenzia la Relazione -, i dati indicano una dinamica positiva".

La Relazione, in coerenza con quanto previsto nel Documento di Economia e Finanza 2017, riporta l'andamento dei primi quattro indicatori introdotti in via sperimentale: il reddito disponibile pro capite, comprendente i trasferimenti in natura dalle Amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni sociali senza fini di lucro; la disuguaglianza dei redditi (rapporto tra il reddito del quintile più agiato della popolazione e di quello più povero); il tasso di mancata partecipazione al lavoro (un indicatore di esclusione economico-sociale più ampio del tasso di disoccupazione); le emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti nell'atmosfera.