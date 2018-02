Assegno ricollocazione, 3.500 euro medi

Ai primi di aprile partirà, dopo una fase di sperimentazione, l'assegno di ricollocazione, che va dai 500 ai 5 mila euro per una media di 3-3.500 euro. Somma che viene assegnata ai disoccupati beneficiari da almeno quattro mesi di Naspi, l'indennità per chi è senza lavoro, ma anche a chi rientra nelle politiche di contrasto alla povertà (nel Rei) o è in cassa integrazione straordinaria. La somma viene poi incassata dai centri per l'impiego, dalle agenzia per il lavoro o da altri enti accreditati se l'operazione ha avuto successo, cioè se ha portato a un contratto di lavoro. Si chiude così "l'ultima parte legata al Jobs act", annuncia il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Lo start è stato possibile dopo la delibera dell'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. A riguardo il presidente dell'Anpal, Maurizio Del Conte, dice: "la stima delle persone che a regime potranno essere ricollocate ogni anno si aggira intorno alle 60-70 mila".