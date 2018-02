Meridiana è Air Italy e sfida Alitalia

Meridiana cambia nome in Air Italy e, con il supporto del nuovo azionista Qatar Airways, punta a diventare "il vettore nazionale per l'Italia", scalzando Alitalia. "Dimostreremo che la stella siamo noi" ha detto il group Ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker, presentando i piani di sviluppo di Air Italy, che punta a creare "più di 1.500 posti".

''In 5 anni la flotta crescerà a 50 aerei e trasporterà 10 milioni di passeggeri", ha indicato Francesco Violante, presidente di Meridiana.