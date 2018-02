Granarolo acquisisce Midland Food Group

Shopping' inglese per Granarolo. L'azienda agroalimentare emiliana, attraverso la controllata Granarolo Uk, ha acquisito il 100% di Midland Food Group, distributore di prodotti alimentari nel Regno Unito. L'azienda britannica - si legge in una nota - conta su 224 dipendenti e un fatturato previsto di 70 milioni di euro, serve migliaia di clienti tramite due magazzini di proprietà a Willenhall nella zona di Birmingham e a Basingstoke in quella di Londra e opera anche attraverso il portale e-commerce iDeli.

Con l'acquisizione di Midland, l'Inghilterra rappresenterà dopo l'Italia e la Francia, per Granarolo, il terzo paese per fatturato con l'obiettivo di raggiungere i 100 milioni di euro "Con l'acquisizione di Midland Food Group - dichiara nella nota Gianpiero Calzolari, presidente del gruppo Granarolo - puntiamo a entrare in misura ancora più significativa nel mercato inglese, che nel 2016 ha registrato ricavi totali per circa 100 miliardi di euro in crescita costante".