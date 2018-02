Antitrust indaga su aumenti bollette tlc

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - L'Antitrust ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti delle società Tim, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e dell'associazione di categoria Assotelecomunicazioni-Asstel per accertare se abbiano coordinato la propria strategia commerciale portando la fatturazione su base mensile con "pressoché identiche modalità", annunciando cioè "quasi contestualmente" di "voler attuare di conseguenza una variazione in aumento del canone mensile per distribuire la spesa annuale complessiva su 12 mesi, anziché 13".