Alitalia,a gennaio più puntuale al mondo

Con il 91,89% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di gennaio Alitalia è risultata la compagnia più puntuale al mondo. A certificarlo - si legge in una nota della compagnia - sono i dati di FlightStats, società indipendente Usa. I dati di gennaio seguono quelli relativi all'intero 2017 che confermano "l'eccellente andamento operativo della compagnia", si legge nella nota: con l'82,78% dei voli atterrati in orario, si è posizionata terza fra le principali compagnie aeree europee e sesta fra quelle internazionali.