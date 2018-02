007 Usa, non comprate smartphone cinesi

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - I vertici di Fbi, Cia, Nsa e il capo dell'intelligence Usa hanno lanciato in Congresso un'allarme alle istituzioni e ai cittadini americani: non comprate smartphone prodotti in Cina da gruppi come Huawei o ZTE, perché rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

'Il rischio principale - ha spiegato il direttore dell'Fbi Chris Wray - è quello di permettere a società vicine al governo di Pechino di infiltrarsi nella rete tlc Usa, con la possibilità di rubare o modificare informazioni e di fare spionaggio'.