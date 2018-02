Bce: in 2017 oltre 150 ispezioni banche

Nel 2017 la vigilanza bancaria della Bce ha svolto oltre 150 ispezioni in loco agli istituti di credito. E' quanto si legge nella newsletter dell'istituto centrale secondo cui circa il 40% di queste missioni si è focalizzata sul rischio di credito. C'è stata anche, spiega la Bce, una forte ma minore domanda per missioni sui rischi operativi compresi quelli It (information technology), sulla governance e il capitale. La vigilanza ricorda come le ispezioni si sono svolte anche nelle controllate o filiali di banche in paesi fuori dall'area euro.